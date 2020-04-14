Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 24 ölü

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar artış sağlıyor.

Operasyonlar komutanı Said Harbiye, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

23 TERÖRİST VE BİR IRAK ASKERİ ÖLDÜ

Harbiye, Vadi eş-Şay köyü yakınlarında hafif silahlarla yaşanan çatışmalarda bir Irak askeri ile 23 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.