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Kerkük'te korona nedeniyle hutbelerin süresi kısaltıldı

Irak'a sıçrayan koronavirüse karşı, ülkede yeni tedbirler alınıyor.

AA | 05.03.2020 - 15:47..
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Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve hastalık riskinin artması üzerine Kerkük kentindeki cuma hutbe süreleri kısaltıldı.

HUTBELERİN SÜRESİ 10 DAKİKAYA İNDİRİLDİ

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kentteki cuma hutbelerinin süresinin bir saatten, 10 dakikaya indirildiği ifade edildi.

Kerkük'te korona nedeniyle hutbelerin süresi kısaltıldı

HUTBEDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ANLATILACAK

Açıklamada, kadın ve çocukların camilere gitmelerinin yasaklandığı, erkeklere de maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanarak, yarınki hutbenin konusunun da virüse yönelik tedbirler olacağı kaydedildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerindeki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Ülkedeki Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma hutbesi de iptal edilmişti.

Irak'ta dün yeni tip koronavirüs nedeniyle farklı vilayetlerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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