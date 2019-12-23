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Kerkük'teki petrol kuyularını ABD sahiplendi

Irak'ta iç karışıklıktan doğan krizi fırsata çeviren ABD, Kerkük'teki petrolü himayesi altına aldı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 19:01..
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Kerkük'teki petrol kuyularını ABD sahiplendi

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Amerika Orta Doğu'nun petrolüne çökmeye devam ediyor...

Türkiye'nin güvenli bölge kapsamında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ABD, harekatın bitmesi için Türkiye ile vardığı mutabakat sonrası petrol yataklarıyla ilgi gören Kamışlı hariç diğer bölgeleri Türkiye'nin korumasına bırakmıştı.

KERKÜK'E DE ÇÖKTÜLER

Irak Bağdat'ta bir süre daha hükümet kurulamaması durumunda bölgede güvenlik boşluğu oluşabileceğini belirten Amerika "Kerkük'teki petrol kuyularının güvenliğini ABD askerleri sağlayacak" dedi.

2011'DE BÖLGEDEN ÇEKİLMİŞELERDİ

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

DEAŞ'I BAHANE ETTİLER TEKRAR GİRDİLER

Terör örgütü DAEŞ'in 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

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