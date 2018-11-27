taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2383
Euro
5.9447
Altın
1221.87
Borsa
93962.35
Gram Altın
205.695

Kerkük'teki tarihi 'Kayseri Çarşısı'nda şüpheli yangın

Kerkük'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

DHA | 27.11.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanllı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdaha ettiği yangın, çarşının büyük bölümününde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.

Kerkük'teki tarihi 'Kayseri Çarşısı'nda şüpheli yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Tarihi Kayseri Çarşısında işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü. İtfaiye ekiplerininin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

101
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

36
Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

29
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

19
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

19
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

22
Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir