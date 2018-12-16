Kerpiç evler ders mekanı oldu

Belediye tarafından ilçeye bağlı Uruş Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle, geleneksel Türk mimarisinde önemli bir yere sahip olan kerpiçin kullanım alanlarının artırılarak, gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

KERPİÇ YAPIMINI ÖĞRENİYORLAR

Bu kapsamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, her hafta "Kerpiç teknolojisi" dersi için mahalledeki kerpiç evlere gelerek, burada kerpiç yapımını öğreniyor ve bu geleneksel yapı malzemesinin kullanım alanlarını arttırmak için çalışmalar yapıyor.

KERPİÇİN KADİM TARİHİ

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kerpiçin yüzyıllardın Anadolu coğrafyasında kullanıldığını ve tarihi bir önemi bulunduğunu belirterek, topraktan yapılan bu kerpiçin sağlıklı olduğunu söyledi.

"YÖNELİM SAĞLADIK"

Kerpiçin, insan doğasına uygun bir yapıda olduğunu, kullanıldığı binalarda yazın ve kışın izolasyon sağladığını anlatan Kılıç, insanların kökenlerini, geçmişlerini unutmamaları için Oğuzeli'de kerpiç evleri yeniden hayata geçirme kararı aldıklarını söyledi. Kılıç, "Kısmen de olsa bu yapılara yönelim sağlamak istedik. Kerpiç su, saman ve topraktan yapılan doğal, organik bir malzemedir" dedi.

KERPİÇ MODERN MALZEMELERİN ARASINA GİRSİN TALEBİ

Mehmet Sait Kılıç, "Kerpiçin modern yapı malzemelerinin arasına girmesini hedefliyoruz. Beton ve briketten daha iyi izolasyon sağladığı için ilgiyi arttırmak, insanımızın kendi özüne dönmesini sağlamak istiyoruz. Burası örnek bir uygulama, bu yapıları ziyarete de açacağız. Yerli yabancı turistler buraya gelecek. 'Bu çağda da kerpiçten evler yapılabilirmiş' anlayışını yerleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.