taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Keşan Otogarı’nda otobüsler denetlendi

Şehirlerarası otogarı denetleyen ekipler, yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda incelemelerde bulundu. Otogarda bulunan çığırtkanlara tutanak tuttu.

İHA | 12.10.2019 - 19:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri, Keşan Otogarı’dan hareket eden, şehirlerarası ve Edirne ilçeleri arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontroller yaptı.

Toplam 13 araç sorgulanırken, 1 araca yetki belgesi kapsamı dışında yolcu taşıdığı için 1.774 TL idari para cezası kesildi.

"ÇIĞIRTKANLARA GEÇİŞ YOK"

Otogar içeresinde bulunan İlçe Trafik’e bağlı sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen kamera tespitli çekimlerde, yolculuk yapmak veya yolcusunu karşılamak amacıyla Keşan Otogarı’na gelen yolcuların veya vatandaşların, firmalarda çalışan “Çığırtkan” olarak tabir edilen görevlilerce, otogar giriş noktasında karşılanmak suretiyle; ellerinden, kollarından bavullarından çekilerek kendi otobüs şirketlerine ait firmalara bilet almaya götürüldükleri tespit edildi.

Yolculara karşı söz konusu fiili davranışları uygulayan 4 firma çalışanın kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutanak tutularak, gerekli cezai işlem için Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine iletileceği bildirildi.

Keşan Otogarı’nda otobüsler denetlendi

Keşan Otogarı’nda otobüsler denetlendi

Keşan Otogarı’nda otobüsler denetlendi

Keşan Otogarı’nda otobüsler denetlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

417
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

101
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

56
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

51
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

356
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir