Keşan son anda AK Parti'ye geçti

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını, 12 oy farkla AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

İlk olarak CHP adayı Şenol Yalı'nın 12 oy farkla kazandığı haberi geldi. Ancak sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Helvacıoğlu'nun, 12 oy farkla ipi göğüslediği açıklandı.

Sandıkların kapanmasının ardından her iki aday da zafer yürüyüşüne çıktı. Selçuk Yalı kendisinin kazandığını söylerken, açıklanan son veriler Mustafa Helvacıoğlu'nu gösterdi.

"HOŞ OLMADI"

Sonuçların ardından bir değerlendirme yapan Yalı, "Islak imzalı tutanakların hepsi elimize ulaştıktan sonra 4-5 defa toplayıp sonucu aldık. Buna göre; 18 bin 413 Millet İttifakı, 18 bin 401 ise Cumhur İttifakı'nın oy aldığı sonucuna vardık. Bu sonucu Anadolu Ajansı da verdi. Maalesef diğer tarafın bir açıklaması oldu ve insanlar sokaklarda karşı karşıya geldi. Bu çok hoş bir şey olmadı. Bunu 1999 seçimlerinde yaşamıştık. Bu konuda sakin olmak lazım." dedi.

12 OY FARK

Bu açıklamanın ardından atak sırası Cumhur İttifakı'nın adayı Helvacıoğlu'na geçti. Helvacıoğlu, seçimleri sadece 12 oy fark ile kazandığı açıklandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Keşan’da Helvacıoğlu 18 bin 415, Yalı 18 bin 403, Saadet Partisi adayı Ahmet Köseler 268, HDP adayı Abdullah Kaya 208, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Talip Bora 51 ve DSP adayı Yunus Emre Ergamalıoğlu ise 59 oy aldı.

TWITTER ADRESİNDEN DUYURDU

Bu arada AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Helvacıoğlu’nun seçimi kazandığını duyurdu.

Haberi alan AK Partililer ise soluğu Tekel Meydanı’nda aldı.

CHP İTİRAZ EDECEK

Öte yandan CHP Keşan İlçe Teşkilatı’nın, bu sonuca itiraz etmesi bekleniyor.