Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edirne Keşan'daki iki farklı adreste uyuşturucu bulunduğu ve bunların ticaretinin yapıldığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Belirlenen noktalarda operasyonlar yapan polis, öncelikle G.K. isimli bir kişiye ait kömürlükte arama yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 142 adet kilitli poşet içinde eroin maddesi, 1 adet poşet içinde 47.84 gr. eroin, 2 adet folyo içerisinde 35.53 gr. eroin, 83 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddelerin muhafazasında ve ticaretinde kullanmak üzere çok sayıda kilitli poşet ve bir adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İKİNCİ ADRESE OPERASYON

Tespit edilen ikinci adreste, İ.K.’ye ait evde de arama yapıldı. Bu evde 15 adet uyuşturucu hap ve 17 adet kilitli poşet ele geçiren Narkotik ekipleri, isimleri İ.K., G. K., G.B. olan toplamda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan soruşturma başlatılan şahıslardan İ.K. ve G.B. tutuklanırken, G.K. ise serbest bırakıldı.