Keşfettiği 2 yeni türe kızlarının adını verdi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine bilimsel çalışma yapan, evli ve 2 çocuk babası Öğretim Görevlisi Adem Keskin, bulduğu yeni türlere kızlarının adını verdi.

ULUSLARASI DERGİLERDE YAYINLANDI

Uzun yıllardı bu alanda çalışmalar yapan Keskin, 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti. Dünya genelinde yaklaşık 2 bin 700 pire türü bulunduğunu ve Türkiye’de varlığı kayıt altına alınmamış 2 pire türü kaydettiklerini ifade eden Keskin, ''2019 yılında yaptığımız incelemede 5 pire türü olduğunu tespit ederek detaylı çalışmalarını yaptık. Bu pire türlerinin tanımlamasını yaparak bilim dünyasına tanıttık. Bu çalışmalar uluslararası dergilerde kabul gördü ve yayınlandı.'' dedi.

KIZLARININ ADINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Ülkemiz faunasına katkı yaptıklarını söyleyen bilim adamı, ''Bu pire türlerinden ilkine ben büyük kızımın ismini Ayşenur’a atfen 'Palaeopsylla aysenurae' olarak, diğer pire türüne ise küçük kızım Beyzanur’a atfen 'Ctenophthalmus beyzanurae' adını verdim.'' diye konuştu.

ARAŞTIRMALARINA DEVAM EDECEK

Araştırmalarına devam eden Keskin, ''Ülkemiz bu alanda bakir, çalışma yapılmamış. Bu türlerin tespitinden sonra sağlık açısından ne gibi zararı var, patojen taşıyorlar mı? Hastalık bulaştırabilir mi? Ya da hastalıkların doğadaki döngüsü ile bunların bir ilişkisi var mı bunları araştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

''YENİ TÜRLERE İSİM VERMEK BİR GELENEK''

Biyolojide isim vermenin bir gelenek olduğunun altını çizen Keskin, “Sistematik zoolojide çalışan hocalarımız kendi hocaları, anneleri, babalarının ya da çocuklarının eşlerinin isimlerini verirler. Aslında bunun çok da güzel bir mantığı var. Sonuçta hepimiz faniyiz, ölüp gideceğiz. Ama bu isimler bilimsel literatüre dünyada yaşam devam ettikçe kayıtlı olacak. Bu ismini verdiğimiz kişileri ölümsüzleştiriyoruz. Bu bir gelenektir” diye konuştu.

Keskin, kızlarını adını pirelere verdiğini duyanların şaşırdığını ifade ederek, “Bir çok hocamız sevdiğimiz arkadaşımız aradı ‘bizim ismimizi ne zaman veriyorsunuz’ şeklinde. Böyle bize takıldılar, nazire yaptılar“ ifadelerini kullandı.