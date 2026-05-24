Kesilen kurbanlık hasta ise ibadet kabul olur mu, tekrar almak gerekir mi ?

Kurbanlık hayvanda olması gereken belli başlı özelliklerden en önemlisi de o hayvanın sağlıklı olması. Fakat bazen bu kesildikten sonra da ortaya çıkabiliyor. Peki kurbanlığın hasta olduğu belli olunca ne yapılmalı ?

KURBANLIK HAYVAN HASTA İSE KURBAN KABUL OLUR MU ?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda örfe göre kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Satın alınırken kurbana engel bir kusuru olan hayvan kurban olarak kesilemez. Hayvan kusursuz olarak satın alınıp da alıcının elinde iken kurban olmaya engel bir kusurun ortaya çıkması hâlinde, kişi zenginse ayıbı olmayan başka bir hayvan alıp keser. Yoksulsa yeni bir hayvan alıp kesmesine gerek yoktur.(Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 68; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s. 880)

Kurbanlık hayvanın hasta olduğu, kesildikten sonra ortaya çıkmış ve sağlık sebebiyle etinin imha edilmesi gerekmiş ise, bu durumda kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. Bununla birlikte kurban kesiminden sonra satıcıya rücu edilip kurban bedelinin geri alınması hâlinde, alınan bedel tasadduk edilir. Şayet kurban bedeli satıcıdan geri alınamamışsa, kişinin yeniden bir kurban kesmesi gerekmez.