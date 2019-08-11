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Kesilmek istemeyen boğa ortalığı birbirine kattı

Zonguldak’ta kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa, zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, ara sokaklara giren boğayı güçlükle yakaladı.

DHA | 11.08.2019 - 14:35..
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Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde, mahalle aralarında her yıl rastlanan kurban kesimleri, bu yıl yapılmadı.

ÇOCUKLARI İZLEMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Halkın, belediyenin gösterdiği kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestiği görüldü. Zonguldak Belediyesi’ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. Köylerde ise evlerinin önünde ve boş ormanlık alanlarda kurbanlar kesildi. Kurban kesimlerini çocukların da izlemesi dikkat çekti.

Kesilmek istemeyen boğa ortalığı birbirine kattı ViDEO

KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda sahibinin elinden kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Sokak aralarına kaçan boğayı yakalamaya çalışan vatandaşlar, büyük çaba harcadı. Boğanın üzerine koştuğu vatandaşlardan bazıları çalılara atlayarak, bazıları da iş yerlerine girerek kaçtı. Bir kişi ise boğanın ipini tutarken, yere düştü. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.

Kesilmek istemeyen boğa ortalığı birbirine kattı

Kesilmek istemeyen boğa ortalığı birbirine kattı

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