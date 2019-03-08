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Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Tekirdağ-Malkara çevre yoluna kaçan boğa 2 saat sonra yakalandı.

AA | 08.03.2019 - 16:41..
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Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki mezbahaya kesim için getirilen boğa, Tekirdağ-Malkara çevre yoluna kaçtı. Trafik akışının durmasın neden olan boğayı sürücüler ve sahibi yakalamaya çalıştı.

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Araçların ilerlemesini engelleyen ve uzun araç kuyruğu oluşmasına neden olan boğa, tüm uğraşlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi.

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı VİDEO

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Yaklaşık 2 saat boyunca yakalanamayan ve trafiği durma noktasına getiren boğa, ekiplerin tabancayla attıkları uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı. Polislerin de geniş güvenlik önlemi aldığı kovalamaca sonunda yakalanan boğa, kamyona konulup yeniden mezbahaya götürüldü.

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Kesimden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

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