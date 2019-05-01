Keşmir Cumhurbaşkanı İHH ekibiyle bir araya geldi

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

İHH'YA TEŞEKKÜR

Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine de yardım götüren İHH ekibi, Keşmir Cumhurbaşkanı Sardar Yaqoob Ahmed Khan'ı ağırladı.

Görüşmede hem Keşmir'e yapılan yardımlar hem de Keşmir meselesi görüşüldü. Keşmir Cumhurbaşkanı İHH ekibine teşekkür etti.

Ramazan birlikte güzel - İHH VİDEO