Keşmir’de facia gibi kaza: 31 ölü

Hindistan Keşmir’de yaşanan facia gibi kazada, Himalaya dağlarında seyreden aşırı dolu yolcu otobüsü vadi yamacından yuvarlanarak 150 metre aşağıdaki kayalıklı nehre çakıldı.

31 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis otobüsün kayalara çarparak parçalara ayrıldığını ifade etti. Yetkililer, 27 yolcu kapasiteli otobüsün fazla yolcu aldığını açıkladı. Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

HER YIL 150 BİN KİŞİ YOLLARDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz Perşembe günü Keşmir’de yaşanan bir başka kazada ise öğrencileri pikniğe götüren bir minibüs Himalaya yolundaki yamaçtan düşmüştü. En az 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 7 kişi de yaralanmıştı. Her yıl yollarda yaklaşık 150 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 470 bin kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Öte yandan Hindistan, dünyanın en ölümcül yollarına sahip ülkesi olarak kabul ediliyor.