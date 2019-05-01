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Keşmiş Cumhurbaşkanı İHH ekibiyle bir araya geldi

Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götüren İnsani Yardım Vakfı İHH ekibini Keşmiş Cumhurbaşkanı ziyaret etti.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 15:56..
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Çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Keşmiş Cumhurbaşkanı İHH ekibiyle bir araya geldi

İHH'YA TEŞEKKÜR

Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine de yardım götüren İHH ekibi, Keşmir Cumhurbaşkanı'nı ağırladı.

Görüşmede hem Keşmir'e yapılan yardımlar hem de Keşmir meselesi görüşüldü. Keşmir Cumhurbaşkanı İHH ekibine teşekkür etti.

Keşmiş Cumhurbaşkanı İHH ekibiyle bir araya geldi

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