Kestane fiyatları et ile yarışıyor

Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı cep yakıyor.

Adana'da kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 15 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 60 liradan satılıyor.

"YÜKSEK KESİMLERDE KAR YOK, SATIŞLAR DÜŞÜK"

Aradaki uçurum fiyat farkından dolayı ise vatandaşlar, kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor. Esnaf Ekrem Öztürk, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, “5 liradan, 15 liraya kadar kestane var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Aydın ve Bursa’dan geliyor kestaneler. Satışlarımız ağır gidiyor. Piyasa durgun biraz. Kestane eylül ayında satışa çıkıyor, nisan ayına kadar devam ediyor. Hava daha sıcak, kış gelmedi. Geçen yıl bu mevsimlerde kar vardı. Şimdi yüksek kesimlerde bile kar yok. Sobalar tam yandığında, satışlar artar.” dedi.

"HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ"

Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Hüseyin Kavuncuoğlu da, havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ederek, “Şu anda 60 liradan satıyoruz. Alımlar normal. Havaların soğumasını bekliyoruz. Kışın insanlar için bir çerez bu. Lüks bir çerez ancak. Biz çiğ olarak 30 liradan, pişirince 60 liradan satıyoruz. Gelen vatandaşlar 250 gram ile 500 gram arasında satın alıyor. Mart ayına kadar kestane tezgahlarda satılır.” şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ ŞİFA KAYNAĞI"

Tezgahta kestane yiyen Mustafa Gürbüz isimli vatandaş ise “Gayet lezzetli kestane. Bu da bizim kestane kebabımız. Her türlü şifa kaynağı. Besin değeri yüksek. Herkese tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.