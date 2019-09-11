Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü

Aksaray Laleli Mahallesi 4417. Sokak'taki komşusunun kavak ağacını kesmek isteyen Yusuf Ülger (47), motorlu testere ile ağaca çıktı.

Dalları kesmeye başlayan Ülger, dengesini kaybederek düştü.

İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Ülgerin başı, ağacın gövdesi ile dalları arasına sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ülger, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ülger, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ülger'in olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.