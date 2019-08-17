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Kâğıthane'de cinayet: 1 ölü

Aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti.

DHA | 17.08.2019 - 02:39..
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İstanbul Kağıthane'de bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında cinayet yaşandı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen C.K., akşam saat 21.00 sıralarında bir çocuk annesi A.G'nin bulunduğu eve geldi. Eşi evde olmayan A.G. ve C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.G., yanındaki silahla C.K'ya 4 el ateş açtı. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan C.K. merdivenlere düştü. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

A.G., TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından C.K.'nın cenazesi Kâğıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kâğıthane'de cinayet: 1 ölü


Kâğıthane'de cinayet: 1 ölü

Kâğıthane'de cinayet: 1 ölü

Kâğıthane'de cinayet: 1 ölü

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