Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yaşayan H. K.'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.