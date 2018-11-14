taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48175
Euro
6.1905
Altın
1202.83
Borsa
92708.56
Gram Altın
212.102

Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

Yangının binanın çatı katında kalan kişilerin içtikleri sigaradan çıktığı iddia edildi.

DHA | 14.11.2018 - 06:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yaşayan H. K.'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

Kâğıthane'de üç katlı binada yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

59
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat durur

10
Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

Merkel: Avrupa ordusu kurmalıyız

12
Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

Ayet okuyan HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

12
Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

19
Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

2
Anadolu'da bir garip köy oyunu

Anadolu'da bir garip köy oyunu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM