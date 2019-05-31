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KGM'nin işlettiği köprü ve otoyollar 10 gün ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "KGM'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak" açıklaması yaptı.

AA | 31.05.2019 - 22:24..
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Ramazan Bayramı tatili 1 Haziran günü ile resmi olarak başlıyor.

Bayram tatili öncesi  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

10 HAZİRAN SAAT 07.00'DE BİTİYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacak. Uygulama 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceK.

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