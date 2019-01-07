Kia 2019'a HYBRIT ile merhaba diyor

Kia, uzun süredir beklenen modeli Optima Sportswagon Plug-In Hybrid'i piyasaya sürüyor.

2019 OPTİMA SPORTSWAGON HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Kia yıllardır orta sınıf ve B+ sürücülerin tercihiyken, son modellerinde yüksek gelirli kesime de hitap etmeye başladı. Gençlerden orta yaşlı sürücülere kadar sıkça tercih edilen Kia’nın bir başka seçilme sebebi, yedek parçalarının ucuz ve yakıt tüketiminin düşük olması. Deri koltuk ve sade paneli ile orta ve yüksek yaşlılara hitap eden Kia, elektronik 360 derecelik ekran ve sunroof'u ile genç kesime de hitap ediyor.

HYBRİT İLE YEPYENİ BİR KİA

Deri döşeme koltukları, panoramik sunroof’u, Smart High Beam Assist motorlu bagaj kapağı, havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz cep telefonu şarj cihazı aparatı gibi onlarca yeni özellik dikkat çekiyor. Ayrıca 2019 Optima Sportswagon PHEV, tamamen elektrikli moda alındığında 53 kilometre kadar seyahat edebiliyor.

İNGİLTERE’DE 100 BİNE KADAR GARANTİLİ

Güney Kore'li firma, İngiltere’de gelen talepler üzerine 100 bin mile kadar sürücülerine garanti verdi. Yani 100 bin kilometreye kadar araç sahipleri, Kia Optima 2019'un bakımlarını ve kilometrelik servis hizmetlerini ücretsiz yaptırabilecek.

ÇIKIŞ FİYATI YAKLAŞIK 45 BİN EURO

Ülkemizde de yakında yollarda göreceğimiz 2019 Hybrit Optima, İngiltere’de yaklaşık 39 bin sterlin( 265 bin TL)’den satışa çıktı. Ülkemizde ise satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.