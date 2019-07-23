Kibariye 3 milyonluk evini eşinin borçları için sattı

Geçtiğimiz yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakarlık etmeye devam ediyor.

HER ŞEYİ SATIYOR

Yıllardır sahneden kazandığı parayı geleceği için emlak sektörüne yatıran Kibariye, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı.

EŞİNİN BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Ünlü şarkıcı, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı. Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen şarkıcı, satışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki şarkıcı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.

İHANETİ DE GÖRMEZDEN GELİYOR

Kibariye, kendisini birçok kez aldattığı iddia edilen eşi için "Hatasız kul olmaz" diyerek affetmişti.