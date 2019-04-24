Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine gecelerde

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’de bir gece kulübünde iki kadınla eğlendi. Eşi Kibariye'yi evde bırakan Küçükbalçık'ın keyfi bir hayli yerinde gözüktü. Dans ederken yorulmak bilmeyen Ali Küçükbalçık, yanındaki esmer güzellerle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Daha önce de birçok kez başka kadınlarla hakkında haberler çıkan ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Ali Küçükbalçık’ın, bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği merak konusu oldu.

Daha önce basına yansıyan görüntülerin ardından Kibariye, "Ben o kızları tanıyorum. Onlar Ali’nin akrabası" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.