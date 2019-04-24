taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.85
Euro
6.5663
Altın
1270.41
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.909

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine gecelerde

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmak bilmiyor.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 08:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’de bir gece kulübünde iki kadınla eğlendi. Eşi Kibariye'yi evde bırakan Küçükbalçık'ın keyfi bir hayli yerinde gözüktü. Dans ederken yorulmak bilmeyen Ali Küçükbalçık, yanındaki esmer güzellerle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine gecelerde

Daha önce de birçok kez başka kadınlarla hakkında haberler çıkan ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Ali Küçükbalçık’ın, bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği merak konusu oldu.

Daha önce basına yansıyan görüntülerin ardından Kibariye, "Ben o kızları tanıyorum. Onlar Ali’nin akrabası" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine gecelerde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

302
ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

46
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

9
Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

29
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

4
Çiftçi kadınlar sıfır atıkla üretim yapıyor

Çiftçi kadınlar sıfır atıkla üretim yapıyor

3
Dünyanın en yaşlı gazisinin oğlu, babasını anlattı

Dünyanın en yaşlı gazisinin oğlu, babasını anlattı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir