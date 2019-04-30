Kibariye'nin kızı karakolluk olduğu adamla evleniyor

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık sosyal medya üzerinden tanıştığı Bülent Burak Uçar ile 14 yaşında cinsel ilişkiye girmişti. Bu olayı duyan Kibariye ve ailesi çılgına dönerek şikayette başvurmuş olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu.

AİLELER ANLAŞTI

İki aile buluşup uzlaştı ve Birgül reşit olunca evlilik yolunda ilk adım atıldı. Çift, 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.

KİBARİYE KIZI DA EVİ DE VERDİ

Kibariye’nin kızı bu akşam aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak ile dünyaevine girecek. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan evinde yaşayacak.