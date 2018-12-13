Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içinde yer alan, 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, ilk kazı çalışmalarına 2010 yılında başlandı.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında, 2 yıl önce de Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer olduğu, 25'i arkeolog 40 kişilik ekiple çalışmalara devam edildi.





TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDI

Kazılarda, 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki kazılarda, ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı.





KAZILAR DEVAM EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sağlanan 1 milyon 577 bin lira destekle, kazı çalışmaları yürütüldü. Bu yıl son verilen çalışmaların gelecek sene de sürdürüleceği belirtildi.

UNESCO'YA BAŞVURULDU

Kalenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.





İKİ EĞLENCE TANRIÇASI BULUNDU

Arkeolojik kazılarda Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından 2 yıldır Kurul Kalesi'nin yoğun olarak ziyaret edildiğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Kurul'da 2010 yılında arkeolojik araştırma kazısı başlattık. Her yıl çalışmalar düzenli devam etti. Kalede Kibele heykeline ulaştık. Önemli arkeolojik eserlere sahip olduk. Bu yıl da 'Kibele'nin partneri' diye bildiğimiz iki eğlence tanrıçası bulduk. Kültür varlığı ve Ordu'nun tarihi adına önemli bulgulara ulaştık. Ordu, Kurul Kalesi çalışmasıyla tarihini yeniden yazıyor. Bu eserleri bölgemizdeki en büyük müze olma özelliğine sahip, açacağımız müzemizde teşhir etmeyi planlıyoruz. Müze çalışmaları sürüyor" dedi.



