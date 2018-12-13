taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37715
Euro
6.13325
Altın
1245.39
Borsa
90935.02
Gram Altın
215.095

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi

Türkiye'den ve dünyanın değişik kentlerinden son 2 yılda Ordu'ya gelen yaklaşık 1 milyon kişi, Kurul Kalesi'ni ziyaret etti.

DHA | 13.12.2018 - 10:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içinde yer alan, 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, ilk kazı çalışmalarına 2010 yılında başlandı.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında, 2 yıl önce de Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer olduğu, 25'i arkeolog 40 kişilik ekiple çalışmalara devam edildi.

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi

TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDI

Kazılarda, 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki kazılarda, ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı.

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi


KAZILAR DEVAM EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sağlanan 1 milyon 577 bin lira destekle, kazı çalışmaları yürütüldü. Bu yıl son verilen çalışmaların gelecek sene de sürdürüleceği belirtildi.

UNESCO'YA BAŞVURULDU

Kalenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede bulunan eserlerin Ordu'ya yapılacak Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi


İKİ EĞLENCE TANRIÇASI BULUNDU

Arkeolojik kazılarda Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından 2 yıldır Kurul Kalesi'nin yoğun olarak ziyaret edildiğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Kurul'da 2010 yılında arkeolojik araştırma kazısı başlattık. Her yıl çalışmalar düzenli devam etti. Kalede Kibele heykeline ulaştık. Önemli arkeolojik eserlere sahip olduk. Bu yıl da 'Kibele'nin partneri' diye bildiğimiz iki eğlence tanrıçası bulduk. Kültür varlığı ve Ordu'nun tarihi adına önemli bulgulara ulaştık. Ordu, Kurul Kalesi çalışmasıyla tarihini yeniden yazıyor. Bu eserleri bölgemizdeki en büyük müze olma özelliğine sahip, açacağımız müzemizde teşhir etmeyi planlıyoruz. Müze çalışmaları sürüyor" dedi.

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi

Kibele heykelinin bulunduğu kaleye 1 milyon ziyaretçi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

296
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

10
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

94
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

21
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

134
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

50
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir