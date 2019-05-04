Kıbrıs adasının fethi ilk defa kutlanacak

Bu yıl ise Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın açıkladığı belge ve bilgilere göre fethin 448. Yıldönümü kabul edilmekte. Bu yıl Türk Tarih Kurumu’nun açıkladığı belgeler ile Kıbrıs’ın Fethinin 448. Yıldönümü Kutlamalarının çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmesi görüş teatisi ile karara bağlandı.

FETİHNAME-i KIBRIS BELGESİYLE TESPİT EDİLDİ

Kıbrıs Evkaf İdaresinin kuruluş yılı olarak kabul ettiği 1571 tarihi ile de örtüşen belgeler ve Fetihname-i Kıbrıs belgesinin Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e hediye edildiği görüşmede, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı belgeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"KIBRIS'IN FETHİNİN ANILMASI, TOPLUMSAL BİR GÖREV"

Prof. Dr. Kırpık, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin anılmasının bir toplumsal görev olduğunu ve böylesi bir günün millî bir anma günü olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

KIBRIS TARİHİNE DAİR ETKİNLİKLER YAPILACAK

Fetihname-i Kıbrıs, Kanunname-i Kıbrıs, Ebu’s-Suûd Efendi’nin Kıbrıs’ın fethine dair fetvası, Misak-ı Millî Haritası gibi Kıbrıs tarihi ile ilgili önemli belgelerin paylaşıldığı toplantıda, Türk Tarih Kurumu ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde Kıbrıs tarihine dair ilk defa yapılacak etkinlikler konuşuldu.

Bu kapsamda Kıbrıs Vakıfları Belgeseli, Hala Sultan Kitap Günleri, Kıbrıs’ın Fethi’nin 448. Yıldönümü Anma Etkinlikleri gibi tarihi bakımdan önemli ve Kıbrıs tarihinde ilk sayılan önemli faaliyetlere dair hazırlıklar değerlendirildi.