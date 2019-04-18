Rumlar çıkarları için ABD'ye hizmet ediyor

Amerika'nın Rumlara silah satış yasağını kaldırması yönündeki girişimler, Nikos Anastasiadis başta olmak üzere Rum kesimini memnun etti.

ABD'deki Doğu Akdeniz tasarısının sahibi Senetör Robert Menendez ile görüşen Anastasiadis, girişimlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYORUZ"

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi için ABD'den yardım istediklerini ve Kıbrıs'ın politikasının, ABD'nin jeostratejik çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça söyledi.

2 MİLYON DOLAR GİDECEK

Böylelikle 1987 yılından beri Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosu, yakın zamanda sonlanacak.

Bu kararın Amerika Senatosu'ndan geçmesinin ardından da ilk adımda Güney Kıbrıs’a, askeri eğitim desteği için 2 milyon dolar verilecek.

EĞİTİMLER YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Maddi yardımın ardından karar bununla da sınırlı kalmayarak, eğitimler de söz konusu olacak. ABD- Güney Kıbrıs iş birliği ve beraberindeki birlik çalışmalarının süreceği de öngörülüyor.