Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan 65 yaşında hayatını kaybetti.
Fevzi Erdoğan için, Çarşamba ilçesine bağlı Kurtahmetli Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı.
ASKERİ ERKAN TÖRENDE YERİNİ ALDI
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, askeri erkan ve hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.
Kılınan ikindi namazının ardından Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz’ün kıldırdığı cenaze namazında alınan helalliğin ardından Fevzi Erdoğan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.