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Kıbrıslı 15 şehit, 44 yıl sonra toprağa verildi

Kıbrıs’ta, 1974’te Rumlar tarafından bir çukura gömülerek topluca katledilen 15 şehit, kimliklerinin tespiti ardından askeri törenle defnedildi.

İHA | 20.12.2018 - 15:10..
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Kıbrıs’ın Muratağa köyünde, 14 Ağustos 1974’te Rumlar tarafından bir çukurda topluca katledilen şehitlerden, 15’inin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Kimlikleri tespit edilen şehitler için askeri tören düzenlenerek, Muratağa-Sandallar şehitliğinde defnedildi.

ASKERİ TÖREN İLE TOPRAĞA VERİLDİLER

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışma neticesinde, kimlikleri belirlenen Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman’ın naaşları, şehitlikte düzenlenen askeri tören ile defnedildi.

Kıbrıslı 15 şehit, 44 yıl sonra toprağa verildi VİDEO


"KIBRIS HALKI YAŞANANLARI UNUTMAYACAK"

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan gerçekleştirdiği konuşmada, "44 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974’te 26 günlük bebekten, 95 yaşındaki insana kadar 126 masum ve savunmasız insanın katledilerek dozerlerle toprağa gömülmesini Kıbrıs Türk halkı unutmayacak, unutturmayacak" diye konuştu. Törende, daha sonra şehit yakınlarına, bayraklar teslim edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi.

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