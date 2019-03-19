Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Rum Stelios vakfı tarafından finanse edilen Barış ve Spor örgütünün düzenlediği Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasında yapılacak dostluk maçı, saha seçimi ve KKTC bayrağı yüzünden diplomatik krize dönüştü.

MAÇ, TARAFSIZ SAHADA OYNANACAKTI

Türklerle Rumların Birleşmiş Milletler kontrolünde birarada yaşadığı Pile köyünde düzenlenen karşılaşmanın köyün Rum topraklarında olan stadına alınması kararlaştırıldı. Gerekçe olarak stadın zemin kalitesi gösterildi. Oysa daha önce Rum ve Türk takımları arasındaki karşılaşmanın iki kesimi birbirinden ayıran yeşil hatta tarafsız bir sahada oynanması kararlaştırılmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’le birlikte dünyaca ünlü Fransız futbolcu Didier Drogba’nın da onur konuğu olduğu bu etkinliğe katılacağını 2 ay önce Barış ve Spor organizasyonuna bildirmişti.

SAATLER KALA RUM TARAFINI SEÇTİLER

Salı günü yapılacak dostluk maçına saatler kala, stadın ara bölge yerine Rum topraklarındaki stada alınmasıyla kriz patlak verdi.

AKINCI'DAN REST

Akıncı’nın makam arabasındaki KKTC Cumhurbaşkanlığı forsuyla Rum topraklarındaki stada gidemeyeceği ortaya çıktı. Bunun üzerine Akıncı karşılaşmaya gitmeme kararı aldı.

Akıncı’nın karşılaşmanın yapılacağı stadın değiştirilmesini ve BM kontrolündeki yeşil hatta bir sahaya alınmasını istediği ancak bu talebin gerek organizasyon komitesi gerekse Türk ve Rum futbol kulüpleri tarafından benimsenmediği öne sürülüyor.

DROGBA DA DAVET EDİLMİŞTİ

İki toplumlu etkinlikleri finanse eden Rum Stelios vakfının ünlü futbolcu Drogba’yı da Kıbrıs’a davet ettiği dostluk maçı henüz başlamadan siyasi krizle neticelendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, maçın daha önce belirlendiği gibi ara bölgedeki bir sahaya alınmaması halinde Akıncı’nın bu dostluk karşılaşmasına gitmeyeceğini açıkladı.

BM KIBRIS'TA HEP RUMLARA OYNUYOR

Rumları ara bölgede serbest bırakan BM barış Gücü, Türklerin ara bölgede Cuma namazı kılmasını bile yasaklamıştı.