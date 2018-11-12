Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in kararının ardından, Derinya ve Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı.

Kıbrıs'taki Derinya ve Aplıç sınır kapıları açıldı VİDEO

KAPI SAYISI 9'A ÇIKTI

İki kapı ile birlikte Ada’da Kuzey ve Güney’de açılan kapı sayısı 9’a çıktı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, kapıların açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ”İnşallah, kapılara ihtiyaç duymayacağımız bir çözüme ulaşmamızı dilerim.” dedi.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEYE KALKIŞTI

Derinya, 1996 yılında meydana gelen olaylar ile gündeme gelmişti. Bazı Rumlar, Derinya sınırını delmeye çalışmış; Solomos Solomu isimli Rum gönderdeki Türk bayrağını indirmek amacıyla direğe tırmandığı sırada Türk askeri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un vurulma anı