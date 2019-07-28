Kıbrıs'taki toplu tecavüz olayında yeni iddia

Güney Kıbrıs'ta bir otelde İngiliz kadına toplu tecavüzde bulunmaktan temmuz ayı ortalarında gözaltına alınan yaşları 16 ila 18 arasında değişen 12 İsrailliden, 5'i geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı.

KADIN YALAN İFADEDEN GÖZALTINDA, 7 KİŞİ SERBEST KALABİLİR

Yeni gelişmeye göre, Reuters haber ajansına konuşan iki polis, toplu tecavüz suçlamasıyla gözaltında tutulan 7 İsrail vatandaşının gün içinde serbest bırakılabileceğini söyledi.

"İSRAİL'İN ÇOCUKLARININ AHLAK STANDARTLARI İYİ OLMALI"

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Eğitim Bakanı Rafael Peretz, "Detayları incelememiz gerek. Biz kesinlikle İsrail'in çocuklarının en yüksek ahlaki standartlara sahip olmasından yanayız." dedi.