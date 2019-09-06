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Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

Memur maaşlarındaki zam oranının belli olmasından sonra kıdem tazminatında da tavan netleşti.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 09:11..
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Kıdem tazminatında tavan 6 bin 635 TL oldu

2020-2021 yıllarında memur ve memur emeklilerinin alacakları zam, hakem kurulunun toplantısı sonrasında netleşti.

Buna göre 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı memur ve memur emeklilerine verilecek.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TAVAN

Şu anda 6 bin 17 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2020 yılı için 6 bin 635 lira oldu.

66 BİN 350 TL TAZMİNAT

10 yıl çalıştığı iş yerinden kovulan bir çalışan, brüt ücreti 6 bin 500 liranın üzerindeyse kıdem tazminatı tavanından hesaplanan ücretle 66 bin 350 lira tazminat alır.

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