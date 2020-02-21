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Kiev-Moskova treni, koronavirüs nedeniyle karantinada

Kiev-Moskova seferini yapan tren, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

İHA | 21.02.2020 - 23:09..
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Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den, Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya sefer düzenleyen Ukrayna Demir Yolları’na ait bir trenin, Rusya Federasyonu topraklarında yapılan sağlık taraması sonucunda Çinli bir vatandaşın ateşinin yüksek çıkması üzerine, vagon yolcularla birlikte karantinaya alındığı açıklandı.

Kiev-Moskova treni, koronavirüs nedeniyle karantinada

21 KİŞİ KARANTİNADA

Rusya Federasyonu’na bağlı Bryansk Bölgesi’nde yapılan sağlık taraması sonucu 38 derece ateşi olan Çin vatandaşı ve onunla beraber aynı vagonda seyahat eden Özbekistan, Kanada, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da dahil olduğu 21 kişi, Bryansk Enfeksiyon Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Kiev-Moskova treni, koronavirüs nedeniyle karantinada

WUHAN'DAN YAPILAN TAHLİYELER PROTESTO EDİLMİŞTİ

Öte yandan 20 Şubat Perşembe günü Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ukrayna’ya getirilen 80’e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk polisle çatışmış ve hükümeti zor durumda bırakmıştı.

Kiev-Moskova treni karantinaya alındı -1

Ukrayna'da halk, Çin'den tahliye edilenleri protesto etti-haberi için tıklayın

Kiev-Moskova treni, koronavirüs nedeniyle karantinada

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