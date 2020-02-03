Abdullah Kiğılı’nın ekonomiyle ilgili düşünceleri değişti

Perakende ve hazır giyim sektörünün 51 yıllık firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı, "Bundan büyük kriz görmedik” sözlerine ilişkin konuştu.

Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı, Capital Dergisi’ne verdiği röportajda, yaşanan sürecin gördüğü en büyük kriz olduğunu dahası 450 AVM’nin iflasın eşiğinde olduğunu söylemişti.





Kiğılı ekonomik ve sektörel krize ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak"



"SON 100 GÜN İÇERİSİNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Hürriyet’yen Elif Ergu’ya konuşan Kiğılı, söz konusu röportajında çok şey anlattığını ve bazı cümlelerin cımbızla çekildiğini söyledi ve “Üstelik aylar önce yaptığım bir değerlendirme. Son 100 gün içinde de çok şey değişti” dedi.

"O RÖPORTAJI 4 AY ÖNCE VERDİM"

Röportajı dört ay önce verdiğini söyleyen Kiğılı, “O günün konjonktürüyle yaptığım açıklamalar çarpıtılmış durumda. Yaptığım açıklamaların içinden bazı ifadeler cımbızla çekilerek, açıkçası çok da anlam veremediğim bir haber yayılmaya başladı” diye konuştu.

NE DEĞİŞTİ BU SÜREÇTE?

Abdullah Kiğılı “Ne değişti bu süreçte?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Sektörde benim de hayal edemeyeceğim kimsenin hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti.



Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Hazine ve Maliye Bakanı olsun, banka faizlerinin ineceğini söylemişlerdi. Bu gerçekleşti.



Altı ay evvel bankalardan hangi firma giderse gitsin bir kredi talebinde bulunduğunda zorlanıyordu, ayrıca yüzde 24-25 yıllık faizle para alabiliyordunuz. O da alabilirseniz. Yani eğer şirketinizin maddi durumu iyiyse bu faizle alabiliyordunuz.

Bugün yüzde 11-12’ye düştü faiz oranları. Yani bu indirimler zorluk çeken markaları inanılmaz derecede rahatlattı.

"ŞAŞKINDIK"

Röportajında 2001 krizi ile de bir kıyaslama yapan Kiğılı, “Şaşkın bir vaziyetteydik ve ne yapacağımızı bilemiyorduk” dedi ve ekledi:



19 Şubat 2001 tarihin hiç unutmam, dolar 680 TL idi. İnanılmaz bir şey bir ayda dolar 1000 lirayı geçti. 1500 TL’yi bulmuştu. O 17 tane mağazamız var; 209 tane çalışanımız vardı. Ne yapacağız nasıl yapacağız bu sıkıntıyı nasıl gidereceğiz derken, korku içindeydik.

Aradan 19 yıl geçmiş, bu 19 yıl zarfında bizim 209 çalışanımız olmuş 2000. 17 mağaza olmuş 225 mağaza...

"ARTIK AVM AÇILMAMALI"

Önceki röportajında Türkiye’de 450 alışveriş merkezinin çok zor durumda olduğunu, artık AVM açılmaması gerektiğini söyleyen Abdullah Kiğılı, bu sözlerine de şöyle açıklık getirdi:



Şu bir gerçek; AVM’ler Türkiye’deki perakende sektörünü inanılmaz boyutlara getirdi. Yüzbinlerce istihdam söz konusu. Çok ciddi rakamlardan ve cirolardan bahsediyoruz. Aynı zamanda AVM’lerle birlikte kayıtdışı ekonomi yerini kayıt içi ekonomiye bırakmış durumda. Bu sektör hem istihdam sağlıyor hem ciddi manada vergi geliri yaratıyor. Perakende sektörüne AVM’lerin katkısı tartışılamaz. Benimle şimdi bu röportajı yapıyorsun; 25 sene evvel bana o gün üç tane beş tane mağazamız varken, ‘Abdullah Bey 50 tane mağaza açmayı düşünüyor musunuz?’ diye sorsaydın, ‘Elif benimle dalga geçiyor’ derdim. Yani bugün mesela öyle bir noktaya geldik ki Türkiye çok cazip bir pazar yurt dışı markaları için. Özellikle İspanyol ve İsveç markaları Türkiye’yi çok sevdi.





