taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'de terör örgütü PKK destekçisi Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile buluştu.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 02:44..
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi’ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü.

PKK SEVİCİ SEVİM DAĞDELEN'LE YAKIN POZ

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında yanındaki kadın milletvekili dikkat çekti.

Terörle, terörü savunanlarla asla birlikte olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermekten geri durmadı.

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

49
Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

11
Çin'de 237 maratoncu hile yaparken görüntülendi

Çin'de 237 maratoncu hile yaparken görüntülendi

9
Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

7
Trump, Kuzey Kore ile yeni zirve istiyor

Trump, Kuzey Kore ile yeni zirve istiyor

1
Sezaryen sırasında karnında bant, hayatını kararttı

Sezaryen sırasında karnında bant, hayatını kararttı

9
Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir