Liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi

1 Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, G20 zirvesinin yapıldığı Arjantin'de kendisi için ayrılan otel yerine başkenteki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin rezidansında kaldığı iddia edildi.

2 Kayseri’de 12 katlı binada yangın Binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden olurken dumandan etkilenen 2’si çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'de terör örgütü PKK destekçisi Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile buluştu.

4 Sezaryen sırasında karnında bant, hayatını kararttı Nisan ayında yaptığı sezaryen doğum sırasında karnında bant unutulan ve bu hatadan dolayı şu anki hamileliğini sonlandırması gereken Sultan Karabıyık, çare arıyor.

5 Trump, Kuzey Kore ile yeni zirve istiyor ABD Başkanı Donald Trump, G-20 kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinde, Kuzey Kore ile yeni bir zirve yapmak istediğini söylediği belirtildi.

6 Yemen'in güneyinde çatışmalar Dali kentinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 23 Husi öldü, 30'u yaralandı.