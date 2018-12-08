CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilmek istenen Gül ile Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede gündemi değerlendirdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül sorusuna cevap vermedi VİDEO
KORUMALAR İZİN VERMEDİ
Büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirilen görüşme, KKTC'de bulunan CHP Lideri'ne sorulmak istendi ancak korumalar hemen araya girdi.
Kemal Kılıçdaroğlu da soruyu duymasına rağmen cevap vermedi.