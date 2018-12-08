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Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül sorusuna cevap vermedi

Yerel seçimler öncesinde Abdullah Gül ile bir araya gelen CHP Lideri, görüşmenin içeriğine dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 11:04..
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Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül sorusuna cevap vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilmek istenen Gül ile Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede gündemi değerlendirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül sorusuna cevap vermedi VİDEO

KORUMALAR İZİN VERMEDİ

Büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirilen görüşme, KKTC'de bulunan CHP Lideri'ne sorulmak istendi ancak korumalar hemen araya girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu da soruyu duymasına rağmen cevap vermedi.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül sorusuna cevap vermedi

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