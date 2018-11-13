Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'in İP Genel Merkezindeki görüşmesi sona erdi. Toplam 40 dakika sürdü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik etti.

GENEL GELİŞMELER ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Görüşme sonrası ortak açıklamada bulunuldu. İki liderin ülkedeki genel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu Akşener ile görüştü VİDEO