Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

NTV'de yayınlanan 23 Nisan Coşkusu programında sunucu Simge Fıstıkoğlu, gelecek hayallerini dinlediği çocuktan, şaşırtan bir cevap almıştı.

"ALMAN VATANDAŞI OLURUM.."

Canlı yayına katılan çocuk, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum." deyince Fıstıkoğlu şaşkınlığını gizleyememişti.

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu VİDEO

"BİZDE BİR HATA VAR ÇOCUKTA DEĞİL"

Bu sözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

CHP Lideri, konuyla ilgili; “O yaştaki bir çocuk böyle bir talepte bulunuyorsa oturup büyüklerin düşünmesi lazım. Bizde bir hata var, çocukta değil. O çocuğu bu atmosfere sokan siyaset anlayışını dışlamamız lazım." şeklinde konuştu.