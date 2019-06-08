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Kılıçdaroğlu, Antalya'da Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Antalya'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İHA | 08.06.2019 - 19:46..
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Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi için bugün Denizli'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte özel uçakla Antalya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'da Deniz Baykal'ı ziyaret etti

BASINA KAPALI ZİYARET

Kılıçdaroğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte partinin eski genel başkanı Deniz Baykal'ı Duacı Mahallesinde bulunan evinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun, bu akşamı ailesi ve Antalya'da yaşayan kızı ile ile birlikte geçirdikten sabah saatlerinde Antalya'dan ayrılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'da Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Antalya'da Deniz Baykal'ı ziyaret etti

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