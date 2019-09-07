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Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

CHP liderine konuşması sırasında 4 adet yumurta atıldı ancak yumurtalar isabet etmedi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 07.09.2019 - 21:19..
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Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı.

Olay Kılıçdaroğlu, belediye önünde toplanan kalabalığa seslenirken gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, ezanın okunmaya başlamasıyla konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu'na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu ve yanındakilere isabet etmedi.

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı VİDEO

"KİMSE BENİ YOLUMDAN GERİ DÖNDÜREMEZ"

Yumurtalı saldırıdan sonra halkı selamlayan, ezanın bitmesinden sonra konuşmasına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez. Bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Hangi baskıyı kururlarsa kursunlar. Milletimiz, bayrağı için vatanı için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Beraber huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. 'Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor' diyorlar. Ben alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkartacaklar. Başka şeyler yapacaklar ne yaparlarsa yapsınlar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra belediyeden ayrıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yumurtayı atan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

Kılıçdaroğlu Aydın'da yumurtalı saldırıya uğradı

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