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Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Saldırının kabul edilemeyeceğini ifade eden CHP Lideri, yaşanan olayın provokasyon olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 08:59..
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Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen 2 genç kız, karşılarından gelen Semahat Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte emniyet ekipleri harekete geçti ve Semahat Y.'yi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Olayın provokasyon olduğunu dile getiren CHP Lideri, bu saldırılara toplumun her kesiminin tepki vermesi gerektiğini söyledi.

"KINIYORUN, LANETLİYORUM"

Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum.

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

"PROVOKATÖR"

Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin bu ve benzer saldırıları şiddetle kınaması, lanetlemesi lazım. Bu türden saldırıları yapanların provokatör olduğu kanısındayım. Toplumu germe, ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma gibi bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Toplumun her kesiminin de siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun bu tür olaylara en sert tepkiyi vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

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