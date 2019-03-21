Kılıçdaroğlu başörtüsü sorununu çözdüğünü iddia etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'e konuk oldu. Kılıçdaraoğlu'na burada muhafazakar tabana CHP'nin yaklaşımıyla ilgili sorular soruldu.

CHP lideri yaptığı açıklamalarda birtakım itiraflarda bulundu. CHP'nin muhafazakar tabanla iletişimi kopardığını belirten Kılıçdaroğlu, artık hedefin bir araya gelmek olduğunu söyledi.

"NİYE OLMASIN"

Bir gün CHP'de başörtülü milletvekilinin bulunup bulunmayacağına yönelik Kılıçdaroğlu, "Başörtülü belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Milletvekillerimiz de olur, niye olmasın." değerlendirmesini yaptı.

"BEN ÇÖZDÜM"

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin geçmişine baktığımızda izlediği politika doğru değil. Başkan olduğum zaman da YÖK Başkanı Yusuf Ziya Öcan'a üniversitelerde yasağın kaldırılması gerektiğini söyledim ve kaldırdılar." dedi.

Sunucunun "Başörtüsü yasağını ben kaldırdım mı diyorsunuz" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Evet" cevabını verdi.