Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Hatıran Yeter" etkinliği kapsamında 81 ilden parti genel merkezine gelen gençlerle buluştu.

"GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜNDEN UZAK DURACAĞIZ"

Gençlere, vefatının 81'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine "Her şeyden önce Mustafa Kemal'i tanımak, Mustafa Kemal'i bilmek farklı bir şeydir, bir devrimciyi tanıyacağız. Bütün dünyanın, düşmanlarının dahi saygı duyduğu bir devrimciyi tanıyacağız. Gardırop Atatürkçülüğünden uzak duracağız. Devrimci, insanları düşünen, komşularını düşünen, dünyayı düşünen ve dünya ile beraber çağdaş uygarlık hedefini gösteren Mustafa Kemal'i tanıyacağız." diyerek başladı.

"KENEN EVREN'İN DAYATTIĞI GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜDÜR"

"Gardırop Atatürkçülüğünden farklı bir Mustafa Kemal'i anlatacağım size." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal'i anlamak 10 Kasım'larda oturup ağlamak değildir. Mustafa Kemal'i anlamak onun düşüncelerini, yani çağdaş uygarlığı yakalamak için mücadele etmek, alın teri dökmek demektir. Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük alın terine değer veren, üreten, güçlü Türkiye'den yana olan anlayıştır. Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız, bunun mücadelesini vermeliyiz. Nedir o? Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Hepiniz hazır mısınız? Beyefendiyi aşağı indireceğiz. Bugün bir zat diyor ki efendim diyor 'Okur yazar oranını büyük ölçüde savaşlarda kaybettik.' Yani o zata göre savaşa gidenlerin tamamı okur yazar öldüler, savaşa gitmeyenler de okur yazar değil, böylece okur yazar oranı düşük çıktı. Mantığa bakın, dünyaya bakışa bakın, tarihe bakışa bakın ve bu zat şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişidir. Nasıl bir anlayıştır, kendi tarihinden habersiz bir insan."

Kılıçdaroğlu, 1927'deki nüfus, tarım ve sanayi sayımına göre genç Cumhuriyette 100 kişiden 90'ının okuma yazma bilmediğine dikkati çekti.