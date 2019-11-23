Kılıçdaroğlu: Bize kumpas kurdular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Harmandalı elektrik üretim tesisi açılışında konuştu.

Gündeminde, Muharrem İnce olduğu iddia edilen bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi vardı ...

Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'Yİ NASIL GERİLETİRİZ DİYE KUMPAS VAR"

"CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir'e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan'la her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz.

Bu sürecin olumsuz olması için ellerinden gelen herşeyi yapacaklar. Sandalye atacak, yumruk atacak adam bulacaklar. Kim sandalye atarsa, yumruk atarsa yakasından yakalayın dışarı atın. O kişi CHP'li değil Saray'ın adamıdır."