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Kılıçdaroğlu büyükelçilerin Noel'ini kutladı

Toplantının ardından açıklama yapan CHP, toplantıda konuşulan konularla ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 07:43..
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Kılıçdaroğlu büyükelçilerin Noel'ini kutladı

AB Büyükelçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Yemekli toplantıya, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

Toplantının ardından Çeviköz, yaptığı açıklamada, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Çeviköz, toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak, AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu büyükelçilerin Noel'ini kutladı

Kılıçdaroğlu'nun, genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini ifade eden Çeviköz, "Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkanı buldu." dedi.

Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak, 2019'un Türkiye-AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.

"HERHANGİ BİR YORGUNLUĞA YOL AÇMAMAK İÇİN"

Çeviköz, "Hep Sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman 'Türkiye'yi şikayete gitti.' diyerek bazı serzenişlerde bulunuyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip, şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk." dedi.

Kılıçdaroğlu büyükelçilerin Noel'ini kutladı

Kılıçdaroğlu büyükelçilerin Noel'ini kutladı

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