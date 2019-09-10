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Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

Açılış programına katılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler ve belediye başkanlarının sanat dünyasına sahip çıktığını ve geliştirdiğini söyledi.

DHA | 10.09.2019 - 00:03..
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Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Turgut Özal Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki demokrasi kültürünün ilerleyeceği yerde giderek kötüleştiğini söyledi

"CHP'Lİ BELEDİYELER SANAT DÜNYASINA İNSAN KAZANDIRIR"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve CHP'li belediyelerin tarihin önemli insanlarını yaşattığını belirterek, "Kendi yakın tarihinden habersiz öyle siyasetçiler var ki şaşırırsınız. Ama CHP'li belediyeler ve belediye başkanları bizim tarihimizin önemli insanlarını, sanat dünyamızın önemli insanlarını yaşatmak için ya kreş açıyorlar ya bir kültür merkezi yapıyorlar ya da bir okul yapıyorlar" dedi.

"ÖZAL'I DA UNUTMAYACAĞIZ, SADRİ ALIŞIK'I DA UNUTMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turgut Özal’ı da unutmayacağız, Sadri Alışık'ı da unutmayacağız. Unutturmayacak olanlar kimler? Asıl sormamız gereken budur."

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