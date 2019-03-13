Kılıçdaroğlu CHP'li olmanın tanımını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık programları kapsamında Kırklareli'nde miting düzenledi.

Kırklareli'nde CHP'li olmanın tanımını yapan CHP lideri "CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak demek koltuğa bağlı olmak demek değildir, CHP'li olmak 'ben vazgeçilmezim' demek anlamına gelmez. Hiç kimse vazgeçilmez değildir" dedi.