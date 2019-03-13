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Kılıçdaroğlu CHP'li olmanın tanımını yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'nde yaptığı mitingde CHP'li olmanın tanımını yaptı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 17:29..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık programları kapsamında Kırklareli'nde miting düzenledi.

Kırklareli'nde CHP'li olmanın tanımını yapan CHP lideri "CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak demek koltuğa bağlı olmak demek değildir, CHP'li olmak 'ben vazgeçilmezim' demek anlamına gelmez. Hiç kimse vazgeçilmez değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu CHP'li olmanın tanımını yaptı

"CHP'Lİ OLMAK KOLTUĞA BAĞLI OLMAK DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu CHP'li olmak üzerine yaptığı tanımlama ile kendisiyle çelişti.

9 seçimi kaybederek 10'uncu seçimdeki olası kaybına ilişkin itifa etme konusunu ört bas eden Kılıçdaroğlu, CHP'li olmak tanımıyla şaşırttı.

Kılıçdaroğlu "CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak demek koltuğa bağlı olmak demek değildir, CHP'li olmak 'ben vazgeçilmezim' demek anlamına gelmez. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Amerika'da birisi kalkıyor 'ben vazgeçilmezim' diyor. O'na Amerikalı bir siyasetçi 'Kim dedi size vazgeçilmez olduğunuzu, Amerika mezarlıkları vazgeçilmezlerle dolu' cevabını veriyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li olmak koltuğa bağlı olmak değildir VİDEO

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