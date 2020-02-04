taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9783
Euro
6.6105
Altın
1570.6
Borsa
120710.07
Gram Altın
302.078
Bitcoin
54804.11

Kılıçdaroğlu deprem vergilerini bir kez daha sorguladı

CHP Lideri, Van depremi sonrasında yapılan evlerin depremzedelere parayla satıldığını, vergilerin ne olduğunu sormanın hak olduğunu söyledi.

AA | 04.02.2020 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu deprem vergilerini bir kez daha sorguladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri'nin gündeminde, Elazığ depremi ve deprem vergileri vardı.

Kılıçdaroğlu deprem vergilerini bir kez daha sorguladı VİDEO

"VERGİLERİ TOPLADIN, YAPILAN EVLERİ PARAYLA SATTIN"

Deprem vergilerinin toplanmasına rağmen Van depreminin ardından yapılan evlerin depremzedelere 75 bin liraya satıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, yetkililerin vatandaşın sorularına cevap vermek zorunda olduğunu ifade etti.

Önlem alınmadığı için insanların öldüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Biz diyoruz ki; bu vergileri toplandın, neden depreme dayanıklı bina yapmadın. Cevap veriyor beyefendi: 'Açıklamaya gerek yok. Bay Kemal'e mi anlatacağız bunu.' Böyle bir cümlesi var. Ben zaten senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sen vatandaşa cevap vereceksin. Vatandaş soruyor bunu sana. 82 milyon soruyor bu soruyu sana. Ben bu soruyu soruyorum sana. 'Efendim Van'da şunu yaptık.' Ben de biliyorum yaptıklarınızı. Van'ı bilmez olur muyum, 604 ölü var Van depreminde. Van'da da 1 gece kaldım. Aileler de çocuklarla da buluştum. Ama önlemi ne zaman aldın? 605 kişi öldükten sonra. Evler yaptın. Doğru. 100 metrekarelik evi depremzedeye 75 bin liraya sattın arkadaş. Vergi aldın eyvallah, depreme dayanıklı evler yapacağım dedin eyvallah. 604 kişi ölü, bana cevap veriyorsun. Harcadın, daha fazlasını da aldın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu deprem vergilerini bir kez daha sorguladı

İlginizi Çekebilir
Rus taksi şoförlerinden maskeli önlem
Koronavirüsün tehdit ettiği ülkelerden biri olan Rusya’da taksi şoförleri korunmak için özel kıyafetler giyip, maske takınca ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti.
Çinli anne ve kız sokak ortasında torbayla gezdi
Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'de, korunmak için farklı yollara başvuruluyor.
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan Ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarını bağrına bastı.
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu
Bakan Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

255
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

250
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

49
Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

280
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

55
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

114
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

513
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir