CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri'nin gündeminde, Elazığ depremi ve deprem vergileri vardı.

Kılıçdaroğlu deprem vergilerini bir kez daha sorguladı VİDEO

"VERGİLERİ TOPLADIN, YAPILAN EVLERİ PARAYLA SATTIN"

Deprem vergilerinin toplanmasına rağmen Van depreminin ardından yapılan evlerin depremzedelere 75 bin liraya satıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, yetkililerin vatandaşın sorularına cevap vermek zorunda olduğunu ifade etti.

Önlem alınmadığı için insanların öldüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Biz diyoruz ki; bu vergileri toplandın, neden depreme dayanıklı bina yapmadın. Cevap veriyor beyefendi: 'Açıklamaya gerek yok. Bay Kemal'e mi anlatacağız bunu.' Böyle bir cümlesi var. Ben zaten senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sen vatandaşa cevap vereceksin. Vatandaş soruyor bunu sana. 82 milyon soruyor bu soruyu sana. Ben bu soruyu soruyorum sana. 'Efendim Van'da şunu yaptık.' Ben de biliyorum yaptıklarınızı. Van'ı bilmez olur muyum, 604 ölü var Van depreminde. Van'da da 1 gece kaldım. Aileler de çocuklarla da buluştum. Ama önlemi ne zaman aldın? 605 kişi öldükten sonra. Evler yaptın. Doğru. 100 metrekarelik evi depremzedeye 75 bin liraya sattın arkadaş. Vergi aldın eyvallah, depreme dayanıklı evler yapacağım dedin eyvallah. 604 kişi ölü, bana cevap veriyorsun. Harcadın, daha fazlasını da aldın." ifadelerini kullandı.



