CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dış politikaya değindi.

"DIŞ POLİTİKA ÇIKAR ÜZERİNE İNŞA EDİLİR"

"Dış politikada kan davası olmaz. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Bugün kavga ettiğinizle yarın tokalaşırsınız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün savaştığınızla yarın bir araya gelirsiniz. 'Hayır efendim ben gitmem, asla konuşmam, kiminle konuşurum, Amerikalılarla konuşurum, kiminle Ruslarla konuşurum.' Onlar da senin başını belaya sokmadı mı kardeşim?

SENİ O BATAKLIĞA SOKAN KİM

Seni o bataklığa sokan kim? Çık millete anlat. Seni kim soktu o bataklığa. Dolayısıyla Suriye yönetimi ile süratli bir şekilde iş birliği yapılması lazım.

MISIR'LA BARIŞALIM

Mısır'la barışılması lazım. Mısır'la niye kavga ediyorsun? Hangi gerekçe ile Mısır'la kavga ediyorsun. Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok arada? Mısır'la kavgalı, niye kavga ettin, Mısır'la bizim tarihi bağlarımız var. Mısır'la inanç bağlarımız var. Mısır'la ekonomik bağlarımız var. Mısır'la hiçbir sorunumuz yoktu. Niye kavga ettik Mısır'la. Bunu özellikle AK Parti'li kardeşlerimin düşünmesini isterim."

Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de bir tek Türkiye yok VİDEO